Publicado 04/09/2021 05:00

Se já ruim o clima entre Rodriguinho e a ex-mulher Nanah Damasceno, agora a relação azedou de vez. O cantor descascou para cima da também cantora, ontem, depois de fazer uma reflexão sobre subcelebridade e nas entrelinhas mandar indiretas para a participante do reality ‘Ilha Record’. “Estava pensando aqui e eu nunca vi um submédico, um subcantor, um subeletricista ou subpersonal. Queria entender como a pessoa parte de celebridade para sub. Sabe qual é o problema? Têm muitas pessoas que estão na televisão, na rádio e na internet, mas não sabem fazer po*** nenhuma e quando você não sabe fazer nada, as pessoas colocam esse nome de subcelebridade, submerda”, começou o ex-integrante do grupo ‘Os Travessos’.

Rodrigo ainda assumiu que está focado na sua fase atual de solteiro. “Eu não estava focado antes não, mas agora estou. Sou solteiro e isso não quer dizer que vocês vão me ver pegando todo mundo, vão me ver em baladas e saindo com gente mais jovem do que eu. Não. É me cuidar, cuidar da minha carreira e ser feliz. Nada que você tem que insistir muito é para estar do seu lado”, disse Rodriguinho, que assumiu ainda estar casado.“Sou casado ainda no papel porque a Nanah não me manda o papel. Nanah, me manda o papel para eu ficar logo livre. Há dois anos, você está para mandar o papel de divórcio e não manda. Não precisa falar comigo, não. Manda o advogado me enviar o papel", pediu em um tom debochado.