Publicado 04/09/2021 05:00 | Atualizado 04/09/2021 09:15

Que Kamilla Fialho não precise de uma xícara de açúcar dos vizinhos para adoçar o café dos seus clientes. Há um mês, a empresária mudou a sede do seu escritório, K2L Empresariamento Artístico, para uma área residencial na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e já virou o assunto da rua. Para o mal. A vizinhança reclama das festas diárias do local em plena pandemia e corre em boca miúda que a prefeitura já esteve lá depois de denúncias, mas o inferno continua.

A coluna procurou Kamilla, que falou sobre o assunto. “Estamos numa casa, sim, só que tem quatro empresas funcionando no mesmo lugar. A reclamação pode ter sido por conta do treinamento que fizemos essa semana. Mas é de novo na minha vida! Nos fizemos uma imersão, todas as empresas e colaboradores. Temos que trabalhar né? São 19 meses sem nenhuma receita de shows. Aí se alguém quer um biscoito e chamar isso de festa, são outros 500 né?”, comentou a empresária.