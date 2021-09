Ferrugem - Reprodução

FerrugemReprodução

Publicado 04/09/2021 10:00

Depois do sucesso da primeira edição de 'Ferrugem em Casa', o cantor resolveu gravar a segunda temporada e, desta vez, o local escolhido foi um dos cartões postais do Rio: O Mirante Dona Marta. Tanto o sambista como a sua equipe de produção fizeram questão do clima intimista, do quintal de uma casa e, claro, com as participações de alguns dos amigos de Ferrugem na música como Thiaguinho, Xande de Pilares, Rael, Vitão e Thierry.



O 'Ferrugem em Casa 2' será lançado ainda este ano e no repertório sucessos como 'Pirata e Tesouro', 'Pai de Menina', 'O Som do Tambor' e 'Atrasadinha'. Ao todo, serão apresentadas 17 músicas inéditas e 33 regravações.