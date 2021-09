Luan Otten - Divulgação

Já estão esgotados os ingressos para o show 'Varanda do Luan', que acontece neste sábado (4), de forma híbrida no Teatro Claro Rio e com transmissão simultânea através do canal oficial do teatro no YouTube.

O show traz canções da carreira solo de Luan Otten, além de sucessos do grupo UM44K, do qual ele fez parte. Além disso, ele integra e segue os moldes do projeto 'Varanda', que consiste em uma série de singles lançados nas plataformas digitais e vídeos gravados de uma 'jam session', disponíveis no canal oficial de YouTube do cantor.