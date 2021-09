Marcio Felipe e Jojô Todynho - Reprodução/Montagem

Esta humilde colunista j á tinha cantado a bola que Jojo Todynho estava de namorado novo e que o moço era o baiano Marcio Felipe . Pois bem, uma ex-namorada do dono de uma loja de multimarcas de roupas entrou em contato com a assistente da coluna de plantão, neste sábado (4), para contar algumas coisas sobre o rapaz. A auxiliar de escritório, que preferiu não revelar o nome, mostrou prints de conversas, fotos e alguns comprovantes de que os dois chegaram a morar juntos durante um ano na Zona Oeste do Rio. Ela ainda contou que os dois terminaram por conta de traições de Marcio.

"Ele morou na minha casa, nunca arcou com nenhuma despesa e me traiu de diversas formas. Ele é do tipo de homem que se encosta em uma mulher e suga tudo. Um homem que suga tudo da mulher. Suga financeiramente e psicologicamente a companheira. E não foi só comigo, não. Soube de outras mulheres que ele aplicou o mesmo golpe: pega dinheiro emprestado aqui, pega ali e diz que vai pagar, mas não paga. Gosta também de humilhar, de pegar no ponto fraco. Não quero expor meu nome porque as pessoas vão me criticar, vão me xingar e dizer que é recalque. Não é. A minha intenção é alertar a Jojo Todynho, que parece ser uma mulher incrível. Amiga, corre porque é furada", contou à coluna.

A auxiliar de escritório ainda disse que tem a certeza que outras mulheres já devem ter ido falar com a Jojo sobre Marcio Felipe. "Foram muitas meninas vítimas desse cara. Tenho certeza que a Jojo já deve está sabendo de algumas coisas", previu.

Estranhamente, Marcio Felipe fez um desabafo na tarde deste sábado (4). "O ser humano é muito sujo, né? Meu Deus... Cuidado com o que vocês falam dos outros", escreveu ele no Instagram, mas apagou logo em seguida.





Mais cedo uma manicure, chamada Izabelle Branquinho, usou as redes sociais para revelar que também estava tendo um caso com Marcio Felipe há um mês e meio. "O foco maior aqui é ele, não é ela. Ela é uma mulher f$#@, e eu não queria que ela passasse por isso", comentou. A manicure ainda expôs prints das conversas do WhatsApp que teve com Marcio após descobrir o romance dele com Jojo.