Tiago Leifert e Ana Furtado participam do primeiro 'Caldeirão' comandado por Marcos MionReprodução/Globo

Publicado 04/09/2021 16:48 | Atualizado 04/09/2021 16:54

Alguém tinha dúvidas que Marcos Mion iria se emocionar na estreia do seu 'Caldeirão' mesmo com a atração gravada há quase uma semana? Pois é. O apresentando não perdeu tempo no programa número 1 ao seu comando e mandou uma frase clichê, que até acabou agradando seus seguidores: 'Sonho que se sonha junto vira realidade'.

Entre os destaques da estreia estão os novos quadros e a participação dos famosos, Larissa Manoela, Ana Furtado, Tiago Leifert, Juliana Paes e outros. Em uma live em seu perfil pouco antes do início do programa na TV, Mion aproveitou para agradecer o carinho que vem recebendo dos colegas e do público:



"Quero agradecer demais todo o carinho nas redes sociais. Vocês estão sendo legais, muito gentis. Está sendo um sonho meu realizado, mas é como se tivesse virado um sonho de todo mundo", disse Mion.