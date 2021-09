Paulo Gustavo, Thales Bretas e os filhos - Reprodução/Instagram

Paulo Gustavo, Thales Bretas e os filhosReprodução/Instagram

Publicado 04/09/2021 19:50 | Atualizado 04/09/2021 19:50

Rio - Há quatro meses, o humorista Paulo Gustavo falecia em decorrência de complicações da covid-19. Neste sábado, o viúvo do ator, o dermatologista Thales Bretas, lembrou da data e falou sobre a ausência dos pais dos seus filhos, Gael e Romeu, de dois anos.

fotogaleria

"Hoje é mais um dia nessa trilha difícil de abdicação de sonhos e projetos. Há 4 meses, tive a interrupção de muitas projeções e o contato máximo com a realidade de que o futuro é hoje, o presente é o nosso maior presente! E que não se pode abrir mão de ser feliz hoje por uma expectativa de futuro melhor. Acho que já aprendi muito com o PG o valor da vida! Como ele me ensinou isso! E fui muito feliz", começou ele.

"Hoje acordo programando pequenas alegrias no dia a dia pra não pirar com as curvas que a vida faz. Ganhei meu maior presente, minha família! E mesmo com a saudade sufocante do meu companheiro e amor da vida, me levanto pra felicidade que é estar vivo e ainda ter inúmeras possibilidades. A ausência é imensa, mas minha gratidão por tanto amor é e será sempre infinita… e eterna", finalizou o dermatologista.