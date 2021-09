Maisa toma segunda dose da vacina contra a covid-19 em Paris - Reprodução/Twitter

Publicado 04/09/2021 18:18 | Atualizado 04/09/2021 18:19

São Paulo - A trabalho em Paris há cerca de duas semanas, Maisa tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19 na cidade luz. Em responsa a um seguidor, que a perguntou sobre as dificuldades de entrar na França com apenas uma dose, a atriz disse ter feito uma quarentena de 10 dias, fazendo testes a cada três dias.



“Eu vim a trabalho então toda essa parte [burocrática] foi feita pelo pessoal que estava me contratando. Mas, resumidamente, eu tive que ficar 10 dias em quarentena. Depois que sai, tive que fazer testes a cada 3 dias para poder entrar em restaurantes, lojas etc. pra poder ter o passe sanitário”, contou.

A atriz já havia recebido a primeira dose no dia 14 de agosto, em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Na ocasião, fez uma postagem incentivando a vacinação e chegou a se revoltar com acusações de que teria furado a fila da vacina.