Negra LiReprodução/Instagram

Publicado 04/09/2021 14:58 | Atualizado 04/09/2021 15:10

Rio - Negra Li está de férias no litoral da Bahia e vem compartilhando cada momento de diversão com os seguidores nas redes sociais. Neste sábado, a cantora, de 41 anos, apareceu só de biquíni verde e mostrou o corpão.

"Olha ela! Que lugar lindo eu estou, né? Ontem cheguei aqui na Ilha de Comandatuba e preciso dizer: que lugar MARAVILHOSO! O nosso Brasil sempre surpreende com as ilhas paradisíacas", escreveu ela na legenda do Instagram. A cantora está de férias com os filhos, Sofia, de 11 anos, e Noah, de 4, fruto da relação com seu ex-marido, o músico Júnior Dread.