Vitão e Luisa Sonza assumiram namoro e o assunto traição viralizoureprodução do instagram

Publicado 04/09/2021 12:34 | Atualizado 04/09/2021 13:25

Rio - Vitão deixou de seguir o cantor Pedro Calais, vocalista da banda Lagum, após a aproximação dele com Luísa Sonza, sua ex-namorada. Recentemente, Pedro foi apontado como o novo affair da cantora, que está solteira desde o mês passado. Eles apareceram juntos em passeio de barco com amigos.

Pedro Calais, que também deixou de seguir Vitão na rede social, terminou recentemente o namoro com Buscacio pela segunda vez. Além do passeio de barco, o cantor também foi visto conversando com Luísa na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde ele reside.

"Eu o amo DEMAIS. Independente de qualquer coisa, Victor se tornou parte da minha família e eu vou amar e protegê-lo sempre. Saibam todos que o amor continua e isso ninguém nunca vai tirar nem abalar", escreveu Luísa nas redes sociais.