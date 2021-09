Influenciadora digital Virgínia Fonseca - Reprodução

Influenciadora digital Virgínia FonsecaReprodução

Publicado 04/09/2021 11:35

Rio - Virgínia Fonseca encantou seus seguidores com uma foto de biquíni publicada na última sexta feira (4), em seu instagram. A influenciadora digital é mãe de Maria Alice, de três meses, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe, e chocou os fãs com a boa forma pouco tempo depois do nascimento da filha.

fotogaleria Virgínia fez uma lipo LAD, cirurgia plástica queridinha das blogueiras, antes de descobrir a gestação. Após o nascimento de Maria Alice, a jovem realizou um tratamento para retirar as estrias causadas pela gravidez.