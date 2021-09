Bárbara Evans faz anúncio de gestação gemelar - Reprodução/Instagram

Publicado 04/09/2021 08:38

Rio - "Não acredito! Deu certo", foi dessa maneira que Bárbara Evans anunciou para seus fãs no instagram que está grávida de gêmeos. A influenciadora realizou o processo por fertilização in vitro, após uma cirurgia no ovário, e contou em entrevista à Vogue detalhes da gestação.

“Estamos passando por uma situação delicada, precisamos ser cautelosos e pacientes. Um embrião está grande e perfeito, com a idade certa. Já o outro está um pouco menor e o saco gestacional está bem menor”, relatou.

Bárbara realizou um ultrassom na última sexta feira (3) e revelou mais detalhes da situação do segundo embrião. "Os corações estão batendo igualmente e a vesícula tem o mesmo tamanho. "Eu estou na 7ª semana de gravidez, mas precisamos esperar até a 12ª para saber se o segundo embrião irá se desenvolver ou não", disse para à Vogue.



Apesar do problema enfrentado, a influenciadora e o marido, Gustavo Theodoro estão otimistas. "Estamos confiantes e com muita fé, se Deus mandou ele vai segurar. É um momento delicado e temos que pedir a Deus e nossos fãs que orem ou rezem, conforme a religião de cada um, para que esse embrião seja forte e fique bonitinho. Agora temos que aguardar”, finalizou.