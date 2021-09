Diogo (Armando Babaioff) em Bom Sucesso - Divulgação

Diogo (Armando Babaioff) em Bom SucessoDivulgação

Publicado 03/09/2021 19:19

Rio - Armando Babaioff se surpreendeu ao ver uma lista de pré-requisitos para participar de um teste de elenco. O ator usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (2), para expôr uma mensagem que pedia que as atrizes interessados tivessem mais de 10 mil seguidores no Instagram.

"Isso aqui é o resumo do que virou a profissão de ator. Um teste de elenco que exige que as atrizes tenham mais de 10k seguidores. Às vezes me bate uma sensação ruim e me pego pensando que a nossa profissão já não existe mais, e há muito tempo. O que viramos?", questionou o ator em seu Twitter.

Nos comentários, outros artistas se manifestaram, concordando com a declaração feita por Armando. "Muito triste, amigo! Até de pensar sobre", escreveu Regiane Alves. "Pra ser ator agora tem que arrastar pra cima", ironizou Marcelo Adnet, citando a ferramenta que também é exclusiva para usuários que somem mais de 10 mil seguidores na plataforma.

