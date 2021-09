Fernanda Paes Leme - Reprodução de internet

Rio - A atriz Fernanda Paes Leme deu uma alfinetada no presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na tarde desta sexta-feira. "Única coisa que tenho em comum com Bozo é ser corna #BolsonaroCorno", escreveu a atriz no Twitter.

A expressão "Bolsonaro corno" está entre os tópicos mais comentados das redes sociais depois que o site "Metropoles" noticiou uma polêmica envolvendo uma suposta traição da ex-mulher do presidente, Ana Cristina Siqueira Valle.

De acordo com o "Metropoles", Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, ex-empregado da família Bolsonaro, revelou que ele resolveu transferir para Flávio e Carlos Bolsonaro o comando do suposto esquema de corrupção nos gabinetes de ambos após descobrir que era traído por sua mulher à epoca.