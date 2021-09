Rafa Kalimann - Reprodução

Publicado 03/09/2021 16:37

Rio - Rafa Kalimann postou no Instagram um vídeo em que aparece mostrando suas curvas de biquíni na praia. Nas imagens, a influenciadora aparece se divertindo no mar ao som de "Filtro Solar", de Pedro Bial. Rafa arrancou suspiros de seus seguidores com sua boa forma e recebeu vários elogios.

"Você é uma inspiração pra mim", disse uma pessoa. "Se usar filtro solar todo dia eu fico perfeita como você?", brincou outra pessoa. "É ela! A musa do verão", disse outro admirador. Também choveram elogios como "gostosa" e "maravilhosa".