Corpo de Sérgio Mamberti chega ao Teatro Anchieta, em São Paulo - Ag. News

Publicado 03/09/2021 15:09 | Atualizado 03/09/2021 15:14

Rio - O corpo do ator Sérgio Mamberti, que morreu aos 82 anos, está sendo velado nesta sexta-feira, no Teatro Anchieta, em São Paulo. Carlos, Fabricio e Duda Mamberti, filhos do veterano, receberam apoio de familiares e amigos do pai como o ator Cássio Scapin e o vereador Eduardo Suplicy.

Sérgio Mamberti morreu na madrugada desta sexta-feira por falência múltipla dos órgãos. O artista estava internado em um hospital da rede Prevent Sênior, em São Paulo, para tratar uma infecção pulmonar.

O ator foi casado com Vivien Mahr entre 1964 e 1980. O casal teve três filhos: Carlos, Fabrício e Duda Mamberti. Vivien morreu aos 37 anos, vítima de problemas cardíacos. Em 1982, Sérgio Mamberti começou um romance com Ednardo Torquato, com quem viveu até a morte do parceiro, em 2019.