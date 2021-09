Gretchen e Anitta - Reprodução

Publicado 03/09/2021 13:56 | Atualizado 03/09/2021 13:56

Rio - A cantora Gretchen disse em uma recente entrevista à Quem, que se inspira na jovialidade da cantora Anitta e que está sempre ligada nas coisas que a hitmaker de "Girl From Rio" faz. Para ela, as musas antigas não são inspiração para ela.



“Por incrível que pareça, as minhas inspirações não são mulheres mais velhas. Quem me inspira é a Anitta. Ela diz que eu a inspiro, mas me inspiro no modo dela vestir, no jeito de ser. Estou sempre ligada no que ela está fazendo”, disse Gretchen, de 62 anos. “Também gosto muito da IZA e Ludmilla. A Pocah, a Rebecca também são mulheres com histórias de vidas fortes, exemplos lindos de superação”, disse a artista.

Gretchen admira a forma como as artistas jovens conseguem lidar com os obstáculos da vida: “Me inspiro nessas mulheres jovens, que têm uma forma legal de enxergar a vida e lidar com os problemas delas”, explicou. “As pessoas só olham quando elas estão dançando e rebolando ali nos clipes, mas ninguém vai atrás das suas histórias. São mulheres guerreiras que foram atrás dos objetivos”, concluiu.