Ex-presidente Lula, Sérgio Mamberti e Chico BuarqueReprodução

Publicado 03/09/2021 10:04 | Atualizado 03/09/2021 10:07

Rio - Morto nesta sexta-feira, aos 82 anos, em decorrência de uma infecção nos pulmões, o ator Sérgio Mamberti recebeu uma longa homenagem do ex-presidente Lula. Em uma carta, publicada nas páginas oficiais do PT, Lula falou sobre a relação com o amigo, que também foi um dos fundadores do partido.

"Sérgio Mamberti foi um dos maiores atores da história do Brasil, além de escritor e diretor, um homem de teatro completo, e um ser humano de coração e generosidade imensas, sempre disposto a ajudar e lutar pela democracia, pela cultura, pelas causas sociais, a fazer o bem ao próximo. A sua contribuição para a cultura brasileira nos palcos, no cinema, na TV, na Funarte e no Ministério da Cultura, na construção de políticas públicas para as artes nacionais é imensa. Se o povo brasileiro o admirava pelo seu talento, quem o conhecia de perto o admirava pela sua humildade, carinho e inteligência", escreveu o ex-presidente, que destacou a proximidade com o ator.



"Foi fundador e militante do PT e sempre esteve ao lado das causas dos povo brasileiro. Eu tive a honra de tê-lo como amigo e companheiro em tantos momentos ao longo de décadas, e jamais o esquecerei, e sei que o Brasil também jamais o esquecerá. Meus sentimentos e solidariedade aos filhos, familiares, amigos, companheiros e admiradores de Sérgio Mamberti", completou Lula.