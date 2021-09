Juliette - Divulgação

Publicado 03/09/2021 07:08 | Atualizado 03/09/2021 07:10

Rio - Para dar início a sua carreira na música, Juliette preparou um projeto especial com 6 (seis) canções inéditas, que chegam às plataformas de música na noite desta quinta-feira. O EP foi desenvolvido como a primeira amostra musical da cantora e gravado entre as cidades do Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa e Recife. “A música traduz sentimentos e dá sentido à vida. É a fala da alma. A música é uma forma poética de traduzir essa magia que é o ser humano. Eu sou louca por música e agora estou tendo o tempo e a oportunidade para me dedicar a esse sonho e eu fico grata demais”, diz Juliette.

“Juliette” é um EP com seis canções e que apresenta, em sua ficha técnica (em composição e produção), por exemplo, nomes conhecidos como Umberto Tavares, Rafinha RSQ e Anitta, mas também conterrâneos e amigos de Juliette como Juzé, Dann Costara e Toim do Gado.



“Foi um trabalho muito diferente do que eu já tinha feito (produzir esse projeto). Fizemos uma colaboração de artistas que estavam longe uns dos outros – em Miami, Salvador, João Pessoa e Rio de Janeiro, por exemplo. A sintonia e a vontade de todos de fazer um trabalho verdadeiro foi o que deu sentido e forma para esse EP”, diz Juzé, paraibano amigo de longa data de Juliette e responsável pelo alinhamento musical de sua carreira.



Nas letras do projeto estão presentes temas como o amor, as dificuldades e prazeres da vida e a relação de Juliette com as suas origens e a cultura nordestina. Em “Bença” (música 100% composta e produzida por conterrâneos de Juliette), por exemplo, ela versa: “Quem perguntar por mim / Diga que tô por aqui / Agora se foi fácil, foi não! / Rapadura é doce “mai né” mole não / Na estrada a gente pena, a gente sofre / Mas a gente ama / não me arrependo de nada, não / por que foi tudo de coração / Na vida a gente colhe o que planta”.



“Sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas. Construir todo esse meu universo é um sonho”, diz Juliette.



Segunda faixa da tracklist, “Diferença Mara”, foi a escolhida para ganhar um videoclipe, com direção de ninguém menos que Giovanni Bianco. O vídeo chega ao canal oficial de YouTube de Juliette no dia 6 de setembro, ao meio-dia.



TRACKLIST

01 – Bença

02 – Diferença Mara

03 – Doce

04 – Sei Lá

05 – Benzin

06 – Vixe Que Gostoso