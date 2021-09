Larissa Manoela - Reprodução

Publicado 02/09/2021 19:48

Rio - A atriz de 20 anos, Larissa Manoela, surpreendeu seus seguidores ao revelar que tem endometriose, uma doença autoimune causada por inflamações no tecido uterino. A atriz participou de uma live com a participação de um especialista para desmistificar a doença.

Durante a live, Larissa contou como foi descobrir a doença e relatou que busca inspirar outras mulheres que tenham a condição.

"É tudo muito novo ainda para mim, estou descobrindo. Mas o mais importante de eu ter compartilhado aberto algo tão pessoal da minha vida foi saber que eu posso inspirar outras mulheres a também fazerem uma pesquisa profunda e salvar e dar qualidade de vida para essas mulheres", comentou a artista.

Além disso, Larissa relatou como é conviver com a dor causada pela doença.

"Conviver com dor... [é ruim] e quem tem endometriose, ou acha que tem, sabe como é viver com isso. Então, se uma mulher que seja, eu tenha conseguido inspirar com essa live para mim já transforma, já passa a ser muito mais especial do que está sendo todo esse processo de descoberta, de aprendizado", disse a atriz.

Em outro momento, Larissa ainda conta que um de seus maiores sonhos é ser mãe e ao descobrir que havia endometriose ficou assustada.

“Graças a Deus, eu descobri no início e peguei no estado inicial. É importante pegar no estado inicial, porque é uma doença inflamatória, autoimune. Você contra você mesmo, então é importante ter um suporte, um tratamento", finalizou.