Leo Picon Reprodução

Publicado 02/09/2021 20:16 | Atualizado 02/09/2021 20:24

Rio - Após a polêmica envolvendo a publicação de um vídeo no qual chamava uma criança de traficante, o influenciador digital Léo Picon resolveu se afastar das redes sociais. Em um longo texto publicado nesta quinta feira (2) no seu perfil do Instagram, o rapaz relatou aos fãs o motivo da decisão.

“Vou me dar um tempo para pensar distante das redes em que estou presente ininterruptamente há tantos anos. Reforçar em mim, comigo mesmo, os sentimentos que quero transmitir e voltar com eles mais fortes, canalizados na minha arte, na minha vida e na vida de vocês".

O influencer ainda citou o peso das cobranças por ser uma figura pública. “Não tenho como negar a responsabilidade que carrego nesse caminho de representar, ser líder e exemplo para pessoas tão especiais, e sou eu quem mais me cobra por isso porque sei bem o quanto essas pessoas são especiais".

Ao fim, reafirmou que pretende voltar ainda melhor. "Estou bem. Voltarei melhor! Melhor que ninguém. Melhor que hoje. Até lá”, terminou o relato.