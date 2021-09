Juliette - Reprodução Instagram

Rio - Sucesso! A campeã do BBB21 acaba de ganhar outro recorde na ficha. Com o lançamento do seu EP divulgado, Juliette já atingiu o maior número de pré-saves do Spotify Brasil. A paraibana conseguiu ultrapassar o posto de Luisa Sonza, que tinha o maior número com o álbum “Doce 22”.

A ex-BBB acumula um total de 222 mil pré-saves brasileiros em seu novo projeto musical. Além disso, de acordo com a gravadora Virgin Music, o EP totalizou 600 mil inscritos em plataformas de streaming.

“Chegou a hora de assumir a minha melhor faceta. Conheçam a capa do meu sonho! A música sempre foi o meu refúgio, ela me leva a lugares lindos… Aqui estou eu!”, escreveu a queridinha do Brasil em seu perfil no Instagram.

O EP será lançado às 21 horas desta quinta-feira.