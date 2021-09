Juliana Paes - Reprodução

Publicado 02/09/2021 16:26

Rio - Após perder R$ 500 mil em um golpe, Juliana Paes, de 42 anos, apareceu com uma mancha em sua mão na última quarta-feira (01). Após ser alertada por alguns fãs, a atriz resolveu contar os detalhes do que ocorreu.

"Estou fazendo esse vídeo porque tem um monte de gente me perguntando 'Ju, o que é essa manchinha na sua mão'. Agora está clareando, mas já ficou bem mais escuro que isso. E aí, eu resolvi vir contar para vocês […]. Eu sofri uma queimadura de limão. Agora está clareando, mas foi uma queimadura muito feia, chegou a ficar com algumas bolhas e assim, doeu e ardeu muito porque é uma queimadura química", explicou ela, em vídeos publicados nos stories do Instagram.

"Eu estava assistindo o futebol dos meus filhos, fui levar uma caipirinha para a minha tia. Eu poderia estar bebendo, mas não era o caso, antes que vocês comecem a me zoar (risos). O copo estava super cheio e eu não percebi, quando fui entregar, derrubou e eu continuei vendo o futebol das crianças com a mão exposta ao sol. Muito cuidado com o limão galera”, continuou Juliana Paes.

Fora das novelas desde "A Dona do Pedaço", Juliana Paes estará de volta à telinha no papel de Maria Marruá, a mãe de Juma Marruá no remake de "Pantanal". A atrzi até fez até mudanças visuais para o novo projeto. A novela, ainda sem previsão de data de estreia, terá direção artística de Rogério Gomes e texto de Bruno Luperi.