Bruna Biancardi posta primeira foto com Neymar Reprodução Instagram

Publicado 02/09/2021 14:37

Rio - Affair de Neymar, a influenciadora digital Bruna Biancardi reagiu a comentários sobre ser parecida com a ex do atleta, Bruna Marquezine. O episódio aconteceu no ano passado, quando a mesma foi chamada de "nossa Marquezine" em um comentário de um reels postado no Instagram.

Logo depois, Biancardi agradeceu com corações, mostrando-se feliz pela comparação com a atriz. Ao lado de Neymar, mesmo que não oficialmente, a influenciadora segue sendo comparada com Marquezine, mas parece não se incomodar com isso.

Há poucos meses, inclusive, Biancardi mudou o seu cabelo, aproximando-se ainda mais de Bruna Marquezine. Os internautas não deixaram de comentar sobre, principalmente por ser o novo affair do craque do PSG.