Aline Riscado posta foto em homenagem ao Dia do Bailarino - Reprodução Internet

Aline Riscado posta foto em homenagem ao Dia do BailarinoReprodução Internet

Publicado 02/09/2021 08:30

Rio - Aline Riscado fez uma homenagem ao Dia dos Bailarinos no Instagram, nesta quarta-feira. A ex-assistente de palco do "Domingão do Faustão" postou uma foto em que mostra suas curvas usando uma sapatilha de balé.

fotogaleria

"As sapatilhas de ponta, muitas vezes de rosa, terminavam a apresentação vermelhas, de tanto sangue, mas era tão prazeroso estar naquele palco. Sou muito grata à minha mãe e a todos que me apoiaram nessa linda experiência que formou uma base sólida na minha vida pra tudo o que veio depois e o que ainda vem!!! Tenho orgulho de todos os bailarinos perfeitos, imperfeitos, que fizeram por obrigação dos pais ou pelo coração, pois é um dom muito lindo e especial! Graças ao balé, hoje tenho coragem de arriscar e me entregar a tudo o que tenho vontade de fazer, sem medo de ser feliz! Tenho orgulho de ser eternamente bailarina e honro todos vocês, que vivem essa magia encantadora! Feliz Dia do(a) Bailarina(o)!", escreveu na legenda da imagem.