Cantora Leny Andrade recebeu a terceira dose da vacinaReprodução/Facebook

Publicado 01/09/2021 22:42 | Atualizado 01/09/2021 22:46

Rio - A cantora Leny Andrade, de 78 anos, recebeu, nesta quarta-feira (1º), a terceira dose da vacina contra covid-19. A estrela da MPB, que mora no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, foi uma das 46 pessoas vacinadas na instituição por agentes da Prefeitura do Rio. O Retiro foi o primeiro local de longa permanência para idosos na cidade a receber a nova etapa da campanha de imunização.

Em seu perfil no Facebook, a cantora postou foto e comemorou. "Meus amores, hoje recebi a terceira dose. Dessa vez da Pfizer. Setembro chegou trazendo esse presente", escreveu Leny.

De acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a partir do dia 13, o reforço começa a ser aplicado nos idosos em geral. O cronograma deve seguir até o fim de outubro para pessoas com 60 anos.

Fundado em 1918, o Retiro dos Artistas abriga nomes como os atores Paulo Cesar Pereiro e Rui Rezende, a cantora Helena de Lima, a compositora Ana Terra, a jornalista Pomona Politis, a atriz Maria Lúcia Dahl, o ex-goleiro Manga, entre outros.