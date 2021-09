Sérgio Mamberti - Reprodução/Instagram

Publicado 01/09/2021 18:43

Rio - O ator Sergio Mamberti, de 82 anos, está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital da rede Prevent Senior, em São Paulo. O artista foi intubado para tratar uma infecção nos pulmões, de acordo com filho do veterano, Carlos Mamberti. “Ele está com uma infecção que está sendo debelada. O caso inspira cuidados, mas está estável”, afirmou ao site G1.

Sergio já havia sido internado em julho deste ano, também em uma UTI, com pneumonia. Na ocasião, o ator, que é conhecido por interpretar o Dr. Vitor em "Castelo Rá-Tim-Bum", ficou 15 dias hospitalizado até receber a alta médica.

Além do programa infantil, Mamberti também é lembrado por seu papel como o mordomo Eugênio, de "Vale Tudo". Afastado da telinha desde 2017, o ator lançou sua autobiografia, intitulada "Sérgio Mamberti: Senhor do Meu Tempo", em abril deste ano.