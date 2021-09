Jade Picon e João Guilherme - Reprodução do Instagram

Jade Picon e João GuilhermeReprodução do Instagram

Publicado 01/09/2021 16:41

Rio - João Guilherme explicou o porquê do fim do relacionamento com Jade Picon. O casal anunciou a separação no domingo (29) após três anos juntos. Por meio de live realizada no Instagram, o ator e filho do cantor Leonardo afirmou que o relacionamento sempre foi saudável e negou brigas que culminaram na separação.

fotogaleria

Segundo João, o motivo para o término foi o entendimento mútuo de que os dois estão em momentos diferentes da vida. "Eu e a Jade estamos em momentos diferentes. A gente se ama muito e nunca foi um casal de ficar brigando, de desrespeitar o outro, de sair brigado de algum lugar e de ficar sem se falar. Então, a gente não teve nenhuma treta, nenhuma briga. Não foi por isso que a gente resolveu terminar", disse.

"A gente enxerga as coisas, igual quando a gente era novinho, a gente conseguiu enxergar que o melhor era estarmos juntos. E como a gente vive perto um do outro, a gente consegue enxergar o que é melhor para o outro. Eu tenho 19 anos. A Jade tem 20", contou.

"A Jade está num momento da vida dela, profissional, muito diferente do meu. Então, a gente achou que é melhor para nós dois, hoje, ela crescer separado durante um tempo. A gente cresceu muito juntos e evoluiu muito juntos. Aprendeu muito. E aí, a gente volta para uma caminhada sozinhos. Foi assim que a gente se conheceu, sozinhos. E a gente era perfeito um para o outro", disse.

No fim, João Guilherme disse que ele e Jade nutrem sentimentos recíprocos e não descarta a possibilidade de voltarem a namorar. "É muito fácil a gente se gostar de novo", afirmou o ator, que ressaltou a "intenção" de reencontrar a agora ex-namorada.

"A gente falou que, um dia, a gente se encontra de novo. Eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim. A gente tem um carinho muito grande um pelo outro. Então, é muito fácil a gente se gostar de novo. A gente se encontrar de novo. E, na real, essa é a minha intenção, para ser bem sincero", disse.

"Ela é uma menina que eu admiro muito. É uma pessoa que eu quero ter por perto, como amiga, como minha peguete, como namorada futuramente, como minha mulher quando eu for muito mais velho. Isso aí, só Deus vai saber", completou.