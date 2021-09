Manu Gavassi - Reprodução/Instagram

Publicado 01/09/2021 16:08

Rio - Mais de um ano após o encerramento do "BBB20", Manu Gavassi voltou a falar sobre a experiência de estar confinada na casa mais vigiada do Brasil. A cantora de 28 anos aproveitou o retorno ao Instagram, após nove meses afastada , para interagir com seus fãs e responder perguntas de seus seguidores através de uma caixinha de perguntas.

"Você se sente diferente depois de tudo o que passou no BBB? Você se orgulha?", questionou um internauta. Com muito bom humor, a artista respondeu: "Eu me sinto diferente e bem mais corajosa. Eu me sinto como um daqueles senhores veteranos de guerra. Sabe aqueles senhores de filmes americanos? Aqueles que mostram a cicatriz que têm da guerra? Então, eu me sinto assim com o BBB."

Além disso, a atriz também contou os benefícios do período que ficou longe de suas redes sociais. "O que mais me ajudou foi na minha criatividade. Consegui criar uma parada quer era importante para mim sem influência de nada, sem saber o que estava acontecendo, o que estava em alta, sem saber qual era a expectativa das pessoas em relação a mim", refletiu Manu.

"O meu foco nesse detox de redes sociais foi realmente criatividade. Foi o que eu crio se eu não estiver ligada na expectativa das pessoas em relação a mim. O que eu consigo criar se eu não tiver parte do meu dia estragado por uma mensagem que me deixou mal comigo mesma", continuou a ex-BBB.

Com quase 15,5 milhões de seguidores no Instagram, Manu explicou que havia outra pessoa gerenciando seu perfil na plataforma. "Tenho muito respeito pelo lugar que eu tenho, o lugar que eu conquistei, pela minha relação com vocês. Então tinha uma pessoa da minha confiança que ficava com as minhas redes sociais e me mostrava tudo. Eu decidia o que eu queria compartilhar e o que eu queria responder. E ela me mostrava algumas mensagens de carinho também para eu me sentir sempre próxima a vocês. Foi um detox muito importante", encerrou.