Youtuber Viih TubeReprodução

Publicado 01/09/2021 18:48

Rio - A influenciadora digital e ex-participante do BBB21, Viih Tube aproveitou o início do mês de prevenção ao suicídio para relembrar os ataques sofridos na internet. Ao longo dos 9 minutos do vídeo "Setembro Amarelo - Eu sobrevivi . A internet não é brincadeira, valorize a sua vida e a do outro também", a youtuber exibiu mensagens de ódio que recebeu ao longo dos anos e falou sobre a tentativa de tirar a própria vida.

A Youtuber conta que pensou em suicídio uma semana após publicar um vídeo em 2015, no qual desabafou sobre a falta de empatia na web: "As pessoas esquecem que eu sou uma pessoa normal, que erra como todo mundo erra. Para eles a melhor coisa seria eu sumir, desaparecer, eu morrer", relatou na época.

O caso recente de suicídio cometido pelo filho da cantora Walkyria Santos foi relembrado por Vihh Tube. O jovem foi alvo de comentários depreciativos na internet após um vídeo entre amigos ser publicado.

"Fico pensando que sei exatamente o que passava na cabeça dele. Falei com a mãe dele e sei o quanto ela está sofrendo e fico pensando que poderia ser a minha mãe também", desabafou.