Camilla de LucasReprodução

Publicado 01/09/2021 17:13

Rio - A ex-BBB Camilla de Lucas aproveitou a quarta-feira (1) para ir às compras no calçadão de Nova Iguaçu e dividiu o momento com os fãs.



Em seus stories do Instagram, a apresentadora do "The Masked Singer" mostrou seu passeio.

"Gente, vim comprar calcinha no Calçadão de Nova Iguaçu. Vim com a Larissa e deu tudo certo. Eu estava com saudades. Eu toda feliz que consegui vir", contou animada.