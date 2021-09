Gil do Vigor usa jaqueta de 'Rei da Cachorrada' no primeiro dia de aulas do PhD, nos EUA - Reprodução/Instagram

Gil do Vigor usa jaqueta de 'Rei da Cachorrada' no primeiro dia de aulas do PhD, nos EUAReprodução/Instagram

Publicado 01/09/2021 15:38

Rio - Devidamente instalado nos Estados Unidos, Gil do Vigor iniciou seu pós-doutorado (PhD), nesta quarta-feira (1), na Califórnia. O ex-BBB fez questão de mostrar o look escolhido para seu primeiro dia de aulas e elegeu nada menos que sua jaqueta personalizada para o momento especial.

fotogaleria

A peça escolhida pelo economista é a mesma que ele vestiu na final do "BBB21", em que o artista Iago Carvalho estampou as costas com um cachorro e os dizeres: "Rei da Cachorrada". "Chegou o grande dia! E é óbvio, gente, que eu não iria com outra roupa a não ser 'Gil do Vigor, Rei da Cachorrada', né?' Tô aqui com meu amigo Pedro, maravilhoso, me ajudando em tudo. A gente vai vigorar", declarou o pernambucano em vídeo nos Stories do Instagram.

O economista ainda mostrou o momento em que embarcou no ônibus que o levaria à universidade e falou sobre as medidas restritivas que ainda são adotadas no país norte-americano. Gilberto contou que é necessário estar com a vacinação completa para frequentar locais fechados, onde o distanciamento social é respeitado.