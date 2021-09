Juliette participa do 'Que história é essa, Porchat' - Divulgação

Publicado 01/09/2021 13:52

Rio - Com lançamento previsto para quinta-feira (2), Juliette Freire compartilhou a capa do EP com músicas inéditas. Segundo a campeã do BBB 21, a capa é parte do "sonho" dela. O EP terá seis canções compostas por nomes conhecidos por hits nacionais.

"Chegou a hora de assumir a minha melhor faceta. Conheçam a capa do meu sonho! A música sempre foi o meu refúgio, ela me leva a lugares lindos… Aqui estou eu! Meu EP estará disponível amanhã em todas as plataformas de streaming. Com amor, Juliette", disse a publicação no Twitter.

Em entrevista passada, Juliette comentou sobre o carinho que tem pela música. "Eu sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas. Construir todo esse meu universo é um sonho. Estou contando as horas para poder dividir isso com todo mundo”, disse.