Mick jagger, luciana gimenez e lucas jaggerReprodução da internet

Publicado 01/09/2021 08:10 | Atualizado 01/09/2021 08:12

Rio - O policial civil Túlio Costa participou do podcast "Achismos" e, em entrevista a Maurício Meirelles, afirmou ter sido o responsável por apresentar Luciana Gimenez a Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, com quem a apresentadora tem um filho, Lucas Jagger.

"Ele [Mick] estava em uma festa em uma mansão no Cosme Velho [zona sul do Rio de Janeiro]. Lá estava só a nata da nata. Aqueles que ganham mais de um milhão por mês, tipo Luciano Huck, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Mick estava curtindo a noite dele amarradão, foi lá só com o segurança pessoal dele e comigo. Então chegou a Luciana muito linda, aquela beldade. Ela me cumprimenta e pede para conhecer o Mick. Eu falei para o segurança dele e ele topou conhecê-la. Ela se apresentou a ele e pronto", disse o segurança.

Anos mais tarde, Túlio afirmou ter reencontrado Luciana Gimenez em uma festa em homenagem ao Príncipe Harry, mas a apresentadora não se lembrou dele. "Aí ela estava em uma festa do príncipe Harry no Rio, muitos anos depois, perguntei se ela se lembrava de mim. Ela disse que não. 'Eu te apresentei ao Mick Jagger'... [Ela respondeu]: 'Menino, tô passada!".

Luciana Gimenez sempre afirmou que tem uma relação de amizade com Mick Jagger e elogiou o cantor como pai. Em entrevista ao podcast "Flow", em maio deste ano, a apresentadora disse que mantém contato com o roqueiro e que ele é um de seus melhores amigos.

"Para o Lucas, era um pouco estressante, difícil de ter o pai em eventos. [Uma vez] levaram [o Mick] no colégio, aí juntou [muita gente]. Essa limitação existe. Mas ele é um dos meus melhores amigos, amo de paixão", garantiu.