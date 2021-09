Ex-BBB Daniel Lenhardt é trolado por instrutor de salto de paraquedas - Reprodução Internet

Ex-BBB Daniel Lenhardt é trolado por instrutor de salto de paraquedasReprodução Internet

Publicado 01/09/2021 09:38

Rio - O ex-BBB Daniel Lenhardt postou no Instagram um vídeo em que mostra seu primeiro salto de paraquedas. Nas imagens, tudo corre muito bem até que o instrutor que acompanha Daniel começa a dizer que está passando mal e "vendo estrelas". "E se no seu primeiro salto de paraquedas seu instrutor desmaiasse?", perguntou Daniel na legenda do vídeo.

Em seguida, o instrutor "desmaia". Desesperado, o ex-BBB começa a dar alguns tapas no rosto do instrutor para ver se ele desperta, sem sucesso. Mais tarde, no entanto, o homem "acorda" e revela que tudo não passou de uma brincadeira para trolar Daniel.