Publicado 01/09/2021 10:51 | Atualizado 01/09/2021 10:57

Rio - A mansão de Xuxa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, foi vendida por R$ 45 milhões. Os compradores foram a cantora Karinah e seu marido, o empresário catarinense Diether Werninghaus. O responsável pela venda, que foi concluída na semana passada, foi Roberto Almeida, pai da cantora Tânia Mara. A informação é do site "Metropoles".

Xuxa abriu mão de sua luxuosa mansão após a morte da mãe, Alda Meneghel, em decorrência da doença de Parkinson em 2018, aos 81 anos. A casa de Xuxa estava no mercado imobiliário desde 2019. A apresentadora tem 60 dias para deixar o imóvel.

A mansão foi construída em um terreno de 2.780 m² e ocupa três lotes do condomínio Malibu. O imóvel conta com conta com cinco quartos, hall de entrada, sala de estar, 14 banheiros, três lavabos, varanda, escritório, sala de jantar, sala de TV, cozinha, lavanderia, jardim de inverno, academia de ginástica, closet, copa separada, suíte para governanta e mais dois cômodos distribuídos no subsolo, além de seis vagas cobertas de garagem.