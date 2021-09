Fábio Porchat é confundido com Léo Santana - Reprodução/Instagram

Publicado 01/09/2021 17:38

Rio - Após ser confundido com uma atriz , Fábio Porchat segue vivendo momentos inusitados na praia. Nesta quarta-feira (1), o humorista divertiu seus fãs ao publicar um vídeo, gravado por sua esposa, em que relata outra gafe de uma pessoa que chamou o ator de Léo Santana.

"Amor, acabaram de te confundir com quem?”, pergunta Nataly Mega no início do registro. "Léo Santana", responde o comediante e sua amada logo acrescenta: "Quase a mesma coisa". Em seguida, Porchat dá mais detalhes da situação. “Eu falei, ‘desculpa você deve ter olhado para o meu abdômen. Não, por um acaso eu sou o Fábio Porchat’, ai ela falou ‘perdão seu Leo’”, contou.

"Eu sempre vi em mim uma certa semelhança com o Léo Santana mas não sabia como dizer isso", completou Porchat, na legenda da publicação. Nos comentários, fãs do humorista entraram na onda e continuaram a brincadeira. “Mas não é? Achei que estava no perfil do Léo”, escreveu uma seguidora. “’Você deve ter olhado pro meu abdômen’ é a melhor explicação”, comentou outra internauta. “Estou presa nesse vídeo”, brincou uma terceira.

