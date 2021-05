Fábio Porchat Reprodução TV

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 15:24 | Atualizado 14/05/2021 15:25

Fábio Porchat respondeu a perguntas dos seguidores no Instagram. Um deles perguntou se o ator já havia sido confundido com outro artista. Na resposta, o humorista relembrou alguns momentos engraçados, inclusive quando foi confundido com uma atriz.

fotogaleria

Publicidade

"Em Jericoacoara foi a coisa mais curiosa que aconteceu, eu fui 'desreconhecido' três vezes. Eu estava saindo do quarto e um cara falou: 'Ei! Não é aquele cara do 'Sai de Baixo'? Me confundiu com o Miguel Falabella", relembrou Porchat.

"Depois, na praia, um cara falou: 'Você é aquele Marcos 'Miang', não é?', disse Porchat, tendo sido confundido com Marcos Mion.

Publicidade

Por fim, o humorista relembrou da vez que estava na praia, de sunga, e foi confundido com uma atriz. "A terceira [vez] foi também na praia. Eu, de sunga, e veio um cara me reconhecendo. Aí ele chega perto e fala assim: 'Tu não é aquela atriz?'", contou.

"Como é possível que eu seja aquela atriz?", e o rapaz respondeu: "Sei lá".

Publicidade

"Eu falei: 'Sei lá, não. Eu tô de sunga na tua frente!'. Aí minha mulher falou: 'Calma', eu falei: 'Não tem importância ele não me reconhecer, mas 'tu não é aquela atriz' é porque o cara não tá nem prestando atenção, nem sabe o que tá acontecendo. Como é que é possível?", finalizou Porchat.