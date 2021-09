Tiago Leifert e Marcos Mion - Reprodução

Rio - O novo apresentador da Globo, Marcos Mion, se declarou para Tiago Leifert nesta terça-feira (31) e deixou sua homenagem ao amigo de trabalho em suas redes sociais.



Em seu perfil do Instagram, o global compartilhou registros do encontrinho para as gravações do "Caldeirão", além de mostrar o amigo como seu novo fundo de tela do celular. "Arrasta pra ver meu novo fundo de tela… Finalmente no mesmo time! Quis fazer esse post pq nos últimos anos fomos colocados, inúmeras vezes, em pontas opostas por conta dos realities que apresentávamos serem os dois maiores do país. O que pouca gente sabia é que nos bastidores WhatsAppZisticos nós sempre torcemos, admiramos e curtimos o trabalho um do outro", escreveu.

"E o que ninguém sabia é que, nesses últimos meses INSANOS da minha vida, @tiagoleifert era um um dos poucos cientes da movimentação da minha vinda pra Globo. Me dando muitos toques, conselhos e energia boa! Tiaguêra!! Te agradeço com todo coração! Não só pela amizade pré Globola, mas também por representar depois que o sonho concretizou e, por exemplo, abrir agenda pra estar na minha estreia mesmo com a coluna zuada! São gestos assim que fortalecem uma amizade! Tamo junto e é demais ver vc crescendo e ARREBENTANDO! Nos vemos na vinheta Globeleza, que é o que falta pro seu currículo Globola!", finalizou.