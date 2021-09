Gracyanne Barbosa mostra ’antes e depois’ - Reprodução Internet

Gracyanne Barbosa mostra ’antes e depois’Reprodução Internet

Publicado 02/09/2021 07:52 | Atualizado 02/09/2021 07:56

Rio - Gracyanne Barbosa, de 37 anos, resolveu mostrar no Instagram uma foto da época em que era mais nova. A musa fitness fez uma montagem para evidenciar seu "antes e depois", mostrando a evolução de seu corpo. "Aprenda a evoluir com cada etapa do seu crescimento", escreveu Gracyanne na legenda da foto, que ela postou em homenagem aos profissionais de Educação Física.

fotogaleria

"Essas duas fotos, me fazem pensar, naquilo que sempre falo e tanto acredito 'QUERER, PERSISTIR e CONSEGUIR'. Todos os dias eu leio; como faço pra crescer rápido? Como consigo resultados mais depressa? Não queira nada rápido, queira no tempo certo! Quando colocamos o nosso querer a frente de tudo, os obstáculos se tornam tão pequenos e nossos objetivos, ficam cada vez mais próximos. Se eu fosse contar, tudo o que já passei nesses mais de 20 anos, ficaria horas aqui escrevendo", disse Gracyanne.



"As pedras no caminho e os julgamentos que recebi, me impulsionaram pra chegar, muito além do que eu imaginava! Eu escolhi acreditar em mim e essa foi a melhor escolha! E você, acredita no seu potencial ou continua deixando o 'eu não consigo' te sabotar? Aproveito esse post, para PARABENIZAR todos os profissionais de educação física, pelo dia de hoje".

Os fãs fizeram elogios nos comentários. "Perfeita nas duas fotos", disse uma pessoa. "Duas gatas! Mas muita evolução. Parabéns", comentou outro seguidor. "Perfeita! Te admiro demais", disse outra pessoa.