Carol Peixinho curte dias de descanso em Alagoas com os amigosReprodução Internet

Publicado 02/09/2021 08:13

Rio - A ex-BBB e ex-participante de "No Limite" Carol Peixinho está curtindo uns dias de descanso com amigos em Alagoas. Ela postou no Instagram algumas fotos em que aparece se divertindo nas praias com amigos. Toda estilosa, Carol escolheu um biquíni azul com estampa animal e combinou com a bandana que usou nos cabelos.

Depois de participar do "BBB", Carol foi convidada para o "No Limite" e chegou até a semi-final do programa. "Não foi nada fácil comer barata, larvas e olho de cabra. Em relação a sabor, achei que o olho de cabra foi o menos pior. Uma barata viva entrando na sua boca é desesperador. Quando perdi a prova, fiquei bastante triste porque sabia que iria para o Portal", disse ela ao "Encontro" após sua eliminação.