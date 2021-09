Cleo compartilha mais fotos da lua de mel em Fernando de Noronha - Reprodução Internet

Cleo compartilha mais fotos da lua de mel em Fernando de NoronhaReprodução Internet

Publicado 02/09/2021 10:57 | Atualizado 02/09/2021 11:04

Rio - Cleo continua mostrando no Instagram os melhores momentos de sua lua de mel na ilha de Fernando de Noronha. A atriz e seu marido, Leandro D'Lucca, ficaram hospedados em um luxuoso hotel do local. "Moments fod*s", escreveu a atriz na legenda das fotos.

fotogaleria

Cleo e Lenador D'Lucca se casaram apenas no cartório, em Minas Gerais, em julho deste ano. Os familiares do casal acompanharam tudo por uma videochamada. A atriz e Leandro já haviam se relacionado e tido um breve romance há quatro anos. Agora, Cleo está morando com o marido em uma fazenda em Minas.