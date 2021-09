Ex-BBB Thelma entrevista Lula para seu canal no YouTube - Reprodução Internet

Publicado 02/09/2021 09:05

São Paulo - Thelma Assis está trabalhando na nova temporada do "Triangulando", programa que apresenta no YouTube. Na edição dessa quarta-feira, a ex-BBB debateu a desigualdade social no Brasil e recebeu como convidados o ex-presidente Lula, Gil do Vigor, Linn da Quebrada e Celso Athayde.

Durante a conversa, a vencedora do "BBB 20" agradeceu ao ex-presidente pelo Prouni (Programa Universidade para Todos), que permitiu com que ela cursasse a faculdade de medicina. "Em 2005, recebi uma carta e nela dizia que tinha sido contemplada com uma bolsa 100% para cursar uma faculdade particular de medicina, a PUC. Naquela época, a mensalidade custava aproximadamente R$ 3500 e eu não tinha condição nem de passar na porta dessa universidade", diz.

"Entendo que é uma obrigação do Estado, não é um favor do Estado, mas não tem como não ser grata. Se hoje eu estou aqui de frente para o senhor e olhando no seu olho é porque, de alguma forma, recebi uma oportunidade lá atrás", completa a apresentadora do "Triangulando".

Lula respondeu que ele que se sente grato por ver pessoas como ela e Gil do Vigor que conseguiram transformar suas vidas com o acesso à educação. "Thelminha, na verdade, eu é que fico gratificado e emocionado de ver pessoas como você e pessoas como o Gil chegar aonde vocês chegaram. O papel do Estado é só o de abrir a porta e dar às pessoas a oportunidade de disputar qualquer coisa nesse país", diz o ex-presidente.