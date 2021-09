De mãos dadas, Belo e Gracyanne Barbosa embarcam em aeroporto do Rio

Rio - Belo e Gracyanne Barbosa embarcaram no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quarta-feira. Apaixonados, o pagodeiro e a musa fitness circularam pelo local de mãos dadas. Gracy apostou em um look bem comportado, com direito a calça de moletom para a viagem. Simpáticos, o casal posou para fotos com alguns fãs no local.

Recentemente, Gracyanne postou no Instagram uma montagem mostrando seu "antes e depois" , evidenciando a evolução de seu corpo. Os fãs fizeram vários elogios nos comentários. "Perfeita nas duas fotos", disse uma pessoa. "Duas gatas! Mas muita evolução. Parabéns", comentou outro seguidor. "Perfeita! Te admiro demais", disse outra pessoa.

