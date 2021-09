Juliette e Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2021 13:41

Rio - Com chegada nesta quinta-feira (2), Juliette estreia seu primeiro EP em todas as plataformas digitais e às rádios de todo o país. Antes disso, Anitta contou uns segredos do EP nos stories.

A cantora foi quem encabeçou o trabalho musical de Juliette, mesmo à distância, já que Anitta mora em Miami, nos Estados Unidos. Anitta contou que o projeto começou a ser desenvolvido enquanto a campeã estava confinada no BBB 21.

As seis faixas inéditas foram gravadas no estúdio de Anitta, na casa dela, onde Juliette se mudou assim que deixou o reality. "Gente, amanhã é o grande dia! Se preparem! O EP vai sair depois de muitos meses de trabalho. A gente começou antes mesmo de Juliette sair do 'BBB'. A gente fez com muito amor e carinho. Obrigada, Juliette, pela confiança de se entregar e de confiar na gente. Vocês vão ouvir uma coisa muito incrível. Está um trabalho emocionante", anunciou Anitta.

"Eu acompanhei tudo à distância, e minha mãe estava lá enquanto ela gravava no estúdio de casa. A gente foi trabalhando no segredo. Só não estou mais nervosa do que ela, mas eu estou. Doida para vocês ouvirem tudo, porque está muito bom."

Mais cedo, Juliette deu um gostinho do que vem por aí no EP, com os nomes das faixas: "Bença", "Diferença Mara", "Doce", "Sei lá, Benzim" e "Vixe, Que Gostoso".

"Chegou a hora de assumir a minha melhor faceta. Conheçam a capa do meu sonho! A música sempre foi o meu refúgio, ela me leva a lugares lindos… Aqui estou eu! Meu EP estará disponível amanhã em todas as plataformas de streaming. Com amor, Juliette. #EPJuliette", postou.