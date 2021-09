MC Poze do Rodo e Vivianne - Reprodução

Publicado 02/09/2021 15:47 | Atualizado 02/09/2021 15:57

Rio - Apenas dez dias após revelar que a namorada Viviane estava grávida, MC Poze do Rodo anunciou, pelas redes sociais, o fim da relação. O ex-casal, que já tem dois filhos - Júlia, de 2 anos, e Miguel, que nasceu em dezembro do último ano-, está à espera de uma menina. No Instagram, Poze explicou, superficialmente, o novo status da relação.

"Rapaziada, só passando pra dizer que eu e Viviane não estamos mais juntos!! Não fica me enchendo de mensagens dizendo o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Da minha vida pessoal filha da put* nenhum pode palpitar!! Entre nós dois está tudo bem, já conversamos e nos resolvemos. Só que decidimos cada um seguir seu caminho, mas sem problemas. Tudo bem. Até porque estamos esperando mais uma princesa chegar. Agora parem de encher nós de mensagem. Nossa vida pessoal é nossa vida pessoal. Desejo tudo de bom pra ela. Tudo de bom e do melhor, que ela seja muito feliz", escreveu Poze nos stories do Instagram.

Mas após o pronunciamento, o funkeiro virou alvo de críticas, principalmente por Viviane ser menor de idade e ter apenas 17 anos, enquanto ele tem 20. "Ela grávida do terceiro filho e o Poze curtindo festinha do Orochi cheio de mulher... e agora vai ficar presa para cuidar dos três filhos (porque vocês sabem que só sobra pra mãe) enquanto ele vive a vida dele curtindo e saindo!", disse uma seguidora.

"E agora a mana com 17 anos, 3 filhos e mãe solo", lamentou outra internauta.