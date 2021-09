MC Poze do Rodo - Reprodução

MC Poze do Rodo Reprodução

Publicado 02/09/2021 15:36

Rio - Sem terem se pronunciado de forma oficial sobre o relacionamento, MC Poze do Rodo e a namorada Vivianne Noronha parecem estar vivendo uma crise. Poucos dias após anunciar a gravidez de Vivianne, que espera o terceiro filho do casal, Poze parou de seguir a namorada nas redes sociais e teve o 'unfollow' retribuído.

Segundo páginas de fofoca do Instagram, a relação azedou depois que Poze foi a uma festa sem avisar à namorada. Pelas redes sociais, Vivianne não falou sobre o namoro, mas disse que tem evitado se expor a comentários maldosos. "Estou recebendo muitas mensagens de pessoas que realmente gostam de mim e por conta disso estou vindo esclarecer algumas coisas. Eu sei que estou recebendo diversos ataques maldosos, de deixar qualquer pessoa mal e com o psicológico completamente abalado, mas quero deixar bem claro pra vocês que a melhor coisa que eu faço nesse momento é não ver nenhum tipo de comentário sobre essa situação", escreveu Viviane no Instagram.