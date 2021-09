Camilla de Lucas pede Gil do Vigor como ministro da Economia após tweet de Lula - Reprodução

Publicado 02/09/2021 15:44

Rio - Camilla de Lucas não escondeu a animação após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva citar Gil do Vigor em uma publicação no Twitter. Nesta quinta-feira (2), a influenciadora comentou o tweet em que o petista envia um recado direto para o ex-BBB, que está nos Estados Unidos para cursar seu PhD em Economia.

"O país não tá lascado, esse governo que tá lascando o país. Gil do Vigor, você se forme e volte pra cá pra nos ajudar a consertar esse país", escreveu Lula na rede social. A vice campeã do "BBB21", por sua vez, compartilhou a impressão que teve ao ler a postagem: "Gil do Vigor será ministro da Economia".

Ao ver as publicações, Gilberto Nogueira achou engraçada a mensagem da colega de confinamento e respondeu de forma simples: "Ai ai, amiga! Te amo", declarou. Durante o "BBB21", Gil do Vigor também recebeu incentivo de Arthur Picoli para entrar na política , mas o crossfiteiro avisou: "Se você virar político, o seu número vai ser o 13. Aí eu voto em você, se não, não voto, não. Se for outro, eu não voto, não."