Publicado 09/04/2021 12:22 | Atualizado 09/04/2021 12:44

Rio - Após elogiar a ex-presidenta da República Dilma Rousseff, ao chamá-la de "braba", Arthur deu mais um indício de que tem alinhamento político com a esquerda. Em uma conversa com Gil, o crossfiteiro brincou de especular sobre uma possível carreira política do economista, mas garantiu que só votaria se o colega fosse candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

"Se você virar político, o seu número vai ser o 13. Aí eu voto em você, se não, não voto, não. Se for outro, eu não voto, não", disse Arthur. Diante disso, Gil respondeu "no mínimo, né?", concordando, "se subir um pouquinho, eu nem me candidato", brincou.

Confira o diálogo:

