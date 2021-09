Cerimonia de posse da no Secretária Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Regina Duarte - Antonio Cruz/Agência Brasil

Rio - A atriz Regina Duarte, ex-secretária de Cultura do governo Bolsonaro, lançou uma campanha nas redes sociais para homenagear a "semana da pátria", em referência ao feriado de 7 de setembro. Ela quer debater o conceito de democracia com seus seguidores.

Na noite da última quarta-feira (1º/9), Regina lançou a seguinte pergunta nos stories de seu Instagram: "O que é democracia?". E explicou: "O convite é para uma caixinha de perguntas diferentes da anteriores: agora eu pergunto, vocês respondem e eu fico aqui torcendo para vocês participarem como das outras vezes", escreveu, instigando os seguidores a responderem a questão.

"Vamos construir mais um encontro recheado de reflexões para homenagear a nossa semana da pátria! Todos os dias vou postar no meu stories algumas respostas de vocês para essa importante pergunta", comentou a atriz.